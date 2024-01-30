嶺大研AI免提買餸車　減輕長者出行負擔　追蹤用家步行速度

嶺南大學今日(30日)宣布，成功與本地中學聯合研發最新一代「免提追蹤買餸車」，透過結合人工智能技術，能快速及準確地自動追蹤使用者戴上的手帶，大大提升買餸車自動行駛時的順暢度，以減輕長者出行負擔的需要，提升生活質素。團隊已成功為該創新發明申請香港專利，正與本港長者中心探討合作，予長者試用。

嶺大與天水圍天主教培聖中學的學生團隊聯合研發最新一代「免提追蹤買餸車」。研發團體表示，第三代買餸車結合了人工智能技術及演算法，能快速及準確地自動追蹤使用者戴上的手帶，提升買餸車自動行駛時的順暢度，並能同步追蹤使用者的步行速度，完全與使用者並行走路，方便在街市或超市等人多擠迫的環境中行走，用家可輕鬆注視前方的路面情況。

系統更另設有「防走失」功能，當買餸車偏離使用者實時位置時，會即時透過手機應用程式發出震動提示，作為雙重保障，讓用家出行時更輕鬆及安全。嶺大創業行動總監高永賢表示，居住在鄉郊的長者需要經常長途跋涉自行外出買餸，再把沉重的日用品搬回家中，容易造成身體勞損的問題，最新一代「免提追蹤買餸車」將有助解決其出行負擔。