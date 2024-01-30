去年涉JPEX報案2,636宗　涉及金額16億

2023年全港錄得逾9萬宗罪案，較2022年上升29%，且主要由於詐騙案升幅帶動，有議員詢問政府成立的反詐騙聯合情報中心得成效如何，能否真正攔截騙款，針對虛擬資產騙案的進展。當局回覆指由於虛擬資產平台的案件複雜，涉及受害人非常多，未來主要會看資金流向，蒐集證據，又指中心成立後，銀行攔截騙款的時間平均縮短70%。

議員周文港指騙案往往「魔高一丈」，詢問香港會否參考新加坡電子商貿市場教育安全評級制度，又指資訊科技人才方面，香港IT人才有11.2萬個僱員，但做網絡資訊保安的只有1,600人不到，詢問如何加強培訓。當局回覆指去年詐騙案中，網購佔大多數，為8,950宗，投資騙案有6,330宗，而電騙自從2022年和通訊辦和電訊商成立工作小組後，仍然有定期會面，因此電話騙案整體數字減低。

針對虛擬資產平台騙案，議員吳傑莊詢問一般需要多少時間破案，當局以JPEX按為例，指2023年接獲2,636宗報案，涉及金額16億港元，目前已經接觸2300名受害人，約三分之一已錄取口供，並一共拘捕69人，凍結資產總值約2億元，政府表示由於案件複雜，涉及受害人非常多，未來會看資金流向，從而搜集足夠證據，如有在逃人士，需要時會和海外執法人員尋求協助。

議員黃俊碩則詢問反詐騙聯合情報中心成效，又指有國家針對境外詐騙集團行動引渡罪犯回國受審，詢問香港有否引進執法。當局表示中心自2023年11月成立後，銀行攔截騙款的時間平均縮短70%，11月26日轉數快可以識別代號警示，截至12月底，一共發出14.8萬次警示，而行動一路有和外國警方有聯合行動，過去一年破解不少騙案集團。

另外，議員黎棟國詢問當局如何和證監會合作，政府指2023年已經和證監會成立專責工作小組，加強監管虛擬資產交易平台，並會要求電訊商攔截和騙案有關的可疑虛擬資產交易平台的信心，證監會亦會更新合資格平台名單，但政府亦呼籲市民投資時，要了解特性和風險，稱「低風險高回報係對方而唔係投資人」，也要小心平台以名人、kol作招徠。而針對有集團使用人工智能偽裝、換面進行詐騙，當局指2023年8月曾捯破利用人工智能換面的本地集團，共拘捕7人涉及串謀欺詐。