沙田警車與電單車相撞　幸無人受傷

警車意外頻生，警員駕駛技術備受質疑！今晨(30日)11時32分，一輛警車沿沙田圍路往市中心方向行駛，至牛皮沙街交界時，與一輛電單車發生碰撞，幸事件中無人受傷，意外原因有待調查。

本月11日單日發生4宗涉及警車的交通意外，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。其中一宗發生於下午1時許，一輛警察電單車在美孚荔枝角道、右轉入長沙灣道往旺角方向時，意外撞及前面一輛七人車車尾。涉事交通警員報稱下半身受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治療，七人車司機無恙。

另外，早上10時許，一輛客貨車沿嶼南道往梅窩方向駛至近長沙時，女司機扭軚右轉入停車場，意外與一輛爬頭警車發生碰撞。在差不多時間，有警員在柴灣利眾街抄牌期間，警車司機因應前方貨車駛入而倒車，未料車尾撞向一輛停泊在咪錶的私家車，幸無造成傷亡。

此外，至中午12時許，一輛警車、一輛私家車及一輛醫管局小巴，沿九龍城亞皆老街西行駛至近露明道交界，警車與私家車因應交通情況停下，惟醫管局小巴懷疑收掣不及撞向私家車，並將其推前撼及警車，釀成3車串燒意外。私家車女司機報稱胸口痛，需要送院治療，小巴司機沒有受傷。