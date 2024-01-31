居屋2023啟悅苑樓王25分鐘售出　準業主憂樓價跌供樓壓力倍增

一眾準業主熱切期待的「居屋2023」今日(31日)開始揀樓。東網記者今早8時到場視察，發現提早到達的人流不多，以往在場外排隊等開門的情況不復見，而啟德啟悅苑的「樓王」約在開售後25分鐘左右被揀走。有市民揀樓前神色凝重，坦言抽到時既開心又憂心，因樓市「搏命跌」，擔心供樓壓力大；有市民亦認為今次定價稍貴，但難得抽到頭籌就決定選購「樓王」，讓兒子日後有更好的居所。

計劃選購「樓王」的湯女士認為，單位座向東南夠光猛，非常適合兒子，但價格方面就苦笑指「其實都覺得貴咗啲㗎」，因現時樓市和股市均向下，「不過買居屋都係買未來，都唔係買當下㗎嘛」，她又指是用兒子名義白表抽居屋，認為今次較容易抽中，讓兒子容易上樓，她和丈夫也會幫補些首期，但日後兒子將是供樓主力。

曾女士則心儀啟悅苑的8號、9號和10號單位，因均屬大單位，今次成功以綠表資格抽得居屋，她坦言感到幸運，「不過又驚唔敢買，唔係幾想買𠻹呀，因為樓價搏命跌」，即便抽中也覺得壓力極大，日後也要出來工作幫手供樓。

林生林太以綠表「家有長者」成功中籤，認為今次樓價稍貴，但亦買不起私樓，故希望購入居屋。林太笑言揀樓前一晚仍「興奮到瞓唔着」，「收到房屋署寄來個封信真係嗰晚唔使食都飽呀」，打算選購元朗朗天苑的大單位，「睇依家大灣區發展，香港同深圳都拉得好近，我個女就話可能第時畢業後係深圳返工」，她又指覺得啟德啟悅苑人口密集，元朗空氣清新較合適。

周先生一家成功以白表「家有長者」揀得啟悅苑一個低層大單位，他指啟悅苑交通方便，原先居住荃灣，搬到啟德雖然較遠，但相信很快能夠適應。他又指雖然市況較差，但單位用於自住，而且現時放寬按揭還款期至最長30年，計劃也會「供足30年」，減輕每月供款負擔。