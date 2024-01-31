青少年吸毒潛在隱憂　網上販毒被捕5年升至166人

青少年吸毒越趨隱蔽及年輕化，利用互聯網作為販毒平台亦漸成趨勢。議員郭玲麗今日(31日)在立法會大會提出口頭質詢，關注因涉嫌干犯毒品罪行而被拘捕的21歲以下青少年人數；過去5年，執法部門偵破多少宗網上販毒案件，以及被定罪人士的刑罰等。議員李世榮則表示除了社交媒體，亦有不法之徒透過暗網販毒，又擔心網上出現有關毒品的失實和誤導內容。

當局回應指，留意到近人青少吸毒的潛在隱憂，包括網上販賣毒品的趨勢，不過互聯網世界並非無法可依，針對網上販賣毒品節問題，執法部門已加強網絡巡邏，和採取相應的執法行動，有關的發言，影片和社交媒體內容，都有可能成為犯罪證據，去年就搗破一個在網上販賣大麻和相關產品的集團，拘捕16人。在2023年，因干犯毒品罪行而被捕的21歲以下青少年，是323人，佔所有因毒品罪行而被捕人數的9%，當中約一半的被捕21歲以下青少年所涉及的罪行是製毒和販毒，其餘是涉及管有同吸食毒品等罪行。過去10年，21歲以下青少年涉及毒品罪行的數字由2014年的632人減至2023年的323人，佔所有干犯毒品的人數的比例，亦由同期的13%下降至9%。

雖然青少年干犯毒品人數和佔比，曾在2021年一度回升，但隨後已有所回落，是有賴政府適時採取多管齊下的禁毒策略和措施，當中以執法和宣傳教育尤其重要。執法方面，針對青少年被利用販賣毒品的情況，執法部門可根據危險藥物條例，向法庭申請，把利用青少年的毒販申請加刑以加強阻嚇，由2009年開始，共有31宗成功向法庭申請加刑，由個半月至40個月不等。又強調年輕不是法庭減刑的元素，學生販毒亦可被重判。過去5年，執法部門偵破的網上販毒案，由2019年的1宗，升至2023年的17宗，被捕人數由22人，上升至166人。

對於網上販毒，當局坦言增加調查難度，不過執法部門會加強網上巡邏能力，派出網上臥底，引蛇出洞，在進行毒品交收地點進行拘捕行動。雖然青少年販毒不大採用暗網販毒，但暗網可能涉大宗毒品交易，他強調執法部門有能力監察暗網活動，至於網上有關毒品的不確訊息，當局會向社交平台的營運者舉報，將誤導青少年的訊息移除。

另外，對於正生書院所涉及的捐款詐騙案，鄧炳強說案件與書院校長、管理人員或前管理人員有關，與師生沒有直接關係。而學校的17名學生中，有7名學生今年考文憑試，又說警方的行動完全不會影響學生上課，亦不會因警方凍結部份資產而影響學校運作。