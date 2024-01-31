涉虛假陳述呃房津94萬元　建築署前工程師罪成下周二求情

廉政公署早前落案起訴一名建築署前高級屋宇裝備工程師違反《防止賄賂條例》，使用載有虛假陳述的申請表，隱瞞他擁有所租用的物業，騙取政府自行租屋津貼共逾94萬港元。被告不認罪受審，今日(31日)在西九龍法院（暫代區院）被裁定罪名成立。區域法院暫委法官彭亮廷將案件押後至下星期二(2月6日)求情，並批准被告保釋。

65歲被告鄭偉雄，於1989年4月加入機電工程署(機電署)，其後借調到建築署任職屋宇裝備工程師，並晉升為高級屋宇裝備工程師，是政府自行租屋津貼計劃的合資格申請人。不過，《公務員事務規例》訂明，公務員不得就其本人或親屬享有經濟權益的住所申領租屋津貼。

案情透露，被告於1989年10月至1995年10月期間，先後向政府提交三份自行租屋津貼申請表，就租用柴灣一個物業申請津貼，並在申請表上報稱在該物業中沒有經濟權益。廉署於2019年接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告一直是該物業的實際擁有人。被告為了隱瞞他享有該物業的經濟權益，安排了一名同事及一名親屬透過一間公司持有該物業。

案件編號：DCCC 976/2022