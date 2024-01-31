樓市「減辣」今恢復二讀辯論　政黨籲全面「撤辣」

政府於去年施政報告提出樓市「減辣」措施，立法會今日（31日）下午將恢復二讀辯論，有政黨呼籲當局應盡快全面「撤辣」，並就穩定樓市及幫助市民置業提出多項建議，包括減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，放寬住宅按揭成數等。

經民聯主席、議員盧偉國表示，當前香港樓市正面對內外眾多不利因素夾擊，政府仍然用各種「辣招」重重綑綁打壓，動彈不得，樓市一蹶不振，對香港經濟其他領域已經造成負面連鎖反應，也削弱本地市民和海外投資者的信心，令經濟風險陷入惡性循環。來自樓宇和土地的主要收入減少，更令政府收入和財政儲備響起了警號。認為香港當前工作的重中之重，就是「拚經濟、惠民生」，其中的一個關鍵就是盡快全面「撤辣」，令樓市早日復常。

議員林健鋒則指，「辣招」已經實施了13年，香港樓市與13年前已經出現了天翻地覆的改變。當前樓市問題已經不是供應短缺、炒風熾熱，而是需求萎縮，市場疲弱。「辣招」已經不合時宜，更令到信心脆弱的資產市場雪上加霜，衝擊香港經濟民生。

地產及建造界議員龍漢標表示，除立即撤除所有樓市「辣招」，亦減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才；進一步提高工商舖的按揭成數，讓有需要購置物業作營商用途的企業可以降低成本，方便企業出售物業套現，釋放企業銀根，並適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人士在樓價比較低的時候置業安居。

經民聯強調，振樓市拚經濟刻不容緩，當前樓市信心已是搖搖欲墜，需要及早推出有力措施提振信心，不能畏首畏尾，一拖再拖。事實上，面對新一年開局不順，資產市場信心疲弱，香港樓市現時形勢同樣嚴峻，各界都期待政府早日「撤辣」，建議政府不應等候財政預算案出台時才公布，把握時間，盡早宣布全面「撤辣」，提振市場信心。