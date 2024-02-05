陳沛敏續作供　交代《蘋果》編採運作

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（2月5日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳表示，國安法對《蘋果日報》而言屬於大新聞。庭上亦揭露，黎智英早於2017年，便把英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯介紹給陳沛敏，「香港監察」自此會定時傳新聞稿給陳，至2019年更是「密咗、多咗」地就香港事務發稿。

陳沛敏稱，每日下午二時半，《蘋果日報》會進行「鋤報會」，討論當日出版的《蘋果》，包括新聞角度及選用的相片。至下午3時，就會進行「初會」，討論明日出版的報紙。各部組代表會講述當天的新聞，陳等高層會就前發表意見。下午5時半會開「編前會」，決定明日報章頭條，各新聞的版位。另每星期二會開會，討論未來一星期重點新聞，以及各部組的部署。本案認罪被告之一、前總編輯羅偉光間中會出席這些會議，一般會在發生大新聞之時。被問到國安法是否大新聞，陳說是，同時指出國安法由醞釀到實施有一段時間。另外陳指，除了用Whatsapp外，《蘋果》還會用通訊程式Slack來溝通。陳坦言，個人不特別喜歡用Slack，但公司鼓勵員工使用，黎智英亦有使用。

陳憶述，2017年黎智英把她聯絡方法交給英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯，羅傑斯之後會將組織新聞稿傳給她。陳說，起初新聞稿多關於介紹組織的資料，至2019年反修例事件，組織較密集地就香港事務出新聞稿。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022