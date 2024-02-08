警車意外頻生7日3宗　元朗撞運危險品貨車尾　幸無造成災禍

被不少市民譏為「道路炸彈」的警察車輛7日內發生3宗交通事故，元朗區昨日(7日)發生的一宗險變真「炸彈」！一輛運載危險品的中型貨車，當日早上10時38分，沿宏達路往博愛醫院方向行駛，當駛至近朗屏邨賀屏樓對出一燈位前，司機因應交通情況收慢車速，惟尾隨一輛警車卻收掣不及，撞向貨車車尾的尾板；警車車頭損毀，車頭蓋撞至摺起，貨車則損毀輕微，意外中，幸無人受傷。涉事貨車車斗內未知有否載有危險品，如有的話分分鐘演變成嚴重災禍。

據了解，駕駛涉事警車的警員向調查的同袍指出，見貨車收慢時已「踩迫力」，但仍未能避過意外，故懷疑機件故障導致意外發生。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。本周日(4日)中午時分，一輛警察電單車沿東區走廊往銅鑼灣方向行駛，至鰂魚涌公園對開，與一輛掛有「P牌」的私家車相撞，涉事交通警員腳傷送院治理。另外，上周四(1日)凌晨4時許，一輛警車沿薄扶林道往香港仔方向行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開懷疑因天雨路滑失控，剷上路中分隔石壆，撞毀一支交通燈柱及一個指示牌，再衝前約3米停下，警車車頭嚴重損毀，車頭蓋撞至摺起。意外中，車上警員未有受傷。