控方呈《蘋果》報道　黎智英聯李柱銘　晤美前眾議院議長佩洛西

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（8日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳沛敏指，《蘋果》在2019年9月曾出版刊物，並寫着「血債票償」字眼。控方亦呈上《蘋果》報道，報道說黎智英曾聯同李柱銘，與美國國會前眾議院議長佩洛西會面。

控方先展示《蘋果日報》在2019年9月20日出版、名為《2019自由之夏》的刊物。陳指，由於推出後很多人買，讀者要求加印，故《蘋果》在9月27日再出版，並於10月9日出版英文版。刊物封面寫有「反送中」、「警暴」及「光時」口號等字眼。刊物最後一頁寫着「血債票償」、「1124」字眼。陳確認，2019年區選是在11月24日進行。刊物內刊有「抗爭日程大事記」，列出6月9日至9月16日所發生的事件，包括7月14日沙田新城市廣場的事件。陳承認，該事件中有執法人員受傷。

控方之後展示2019年10月，一則由黎智英向陳沛敏發送的信息。黎稱「因我今期沒時間寫稿，你是否可以用訪問形式，問我十條左右香港現時情况和華盛頓游說之旅問題，我解答為專欄文章？」陳當時回答「我度度」。陳沛敏今在庭上指，上述提到的「寫稿」，相信是黎智英為專欄〈成敗樂一笑〉寫稿。她有按指示設計問題，最後黎智英出版題為「美國人想對我們說的話」的文章。當中問題包括「示威暴力升級，美國政界對香港抗爭看法有轉變嗎？」、「《香港人權與民主法案》通過後是否真的可以制裁黑警、葉劉、何君堯？」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022