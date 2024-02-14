新春金多寶今晚開估　中環幸運投注站逾百人龍

發達機會又來了！馬會將於今日（14日）舉行六合彩新春金多寶攪珠，若10港元一注獨中頭獎，獎金可高達1.18億港元！截至今午3時許，今期新春金多寶的投注額已達1.94億港元。《東網》記者今日到熱門幸運投注站之一的中環士丹利街視察，目測人龍有逾百人，由4樓投注站一直排隊到地下，再圍繞着投注站外繼續排隊，人龍延伸至轉角另一條街道繼續排，可見新春金多寶的受歡迎程度！

中環士丹利街的投注站為十大幸運投注站的第一位，自1994至2023年為至，總共中過47次六合彩頭獎；而第二位則是屯門市廣場投注站；第三位為荃灣青山道投注站。

中環士丹利街投注站共有四層，六合彩投注櫃枱位於四樓，現場所見四樓逼滿人龍「打蛇餅」購買六合彩，有市民一路排隊一路「劃飛」揀選心儀號碼，也有市民聽天由命，打算購買「電腦飛」6個號碼單式運財獎券；人龍一路由四樓延伸至地下，甚至排至街外再轉彎至另一條街道，幾乎看不見隊尾，非常熱鬧。

馬會表示，六合彩新春金多寶攪珠將有8,500萬港元金多寶，連同投注金額撥出的彩金，如果以10元一注獨中，即可抱走1.18億港元獎金過肥年。今日截止售票時間為今晚9時15分，市民若有興趣記得「手快有！手慢無！」