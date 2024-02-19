長者醫療券大灣區試點計劃　第三季起增5間醫院及2間牙科機構

粵港澳大灣區長者醫療券試點計劃將於第三季陸續提供服務，新增5間醫療機構及2間牙科診所。計劃下，除現有的香港大學深圳醫院華為荔枝苑醫院及香港大學深圳醫院外，將新增中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院及深圳新風和睦家醫院5間綜合醫療機構。另外，亦會在深圳市加入愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部。

衞生部門指，2015年起，在灣區居住的港人可在港大深圳醫院使用長者醫療券，近年相關服務需求不斷上升；目前已有近1.6萬人受惠，總就診人次逾16萬，總使用金額超過5,100萬港元。而計劃所選擇的都是和香港長者較為有關係的城市，選擇是以市民方便為依歸，另外選考慮到服務質量、範疇、容量等，亦對長者醫療券的運作有一定認知，讓有需要長者可有更多選擇。

當局續指，去年港大深圳醫院每宗醫療券申領交易的平均金額為309港元，而新加入的醫療機構亦會以相若價格，並會有相應的機制監察。而過去9年港大深圳醫院的經驗亦反映對長者而言非常方便，可以直接透過讀卡機與香港對接，定時進行費用結算，如長者對服務有問題可作投訴，衞生部門亦會進行把關。