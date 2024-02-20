壹傳媒違國安案續審　陳沛敏稱黎智英為打國際線開英文版《蘋果》

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（20日）在西九龍法院(暫代高院)續審。本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，以她理解，黎智英為打「國際線」，遂開設英文版《蘋果》，黎亦不諱言希望美國政治人物訂閱；另因黎的私理助理Mark Simon與外國媒體較相熟，故黎會叫對方協助宣傳。

庭上展示一則黎智英在2020年5月傳給本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹的訊息，黎說「馮晞乾提議英譯新聞電子版諗得過，反正現在翻譯網站翻譯成本低而快」。陳沛敏指，上述談及的建議，是馮晞乾在題為〈不撐蘋果的100萬人〉中作出。陳確認，2020年5月10日，黎智英開立名為「English News」的Whatsapp群組。在開立群組前，黎曾在飯盒會等場合，談及辦英文版《蘋果》。

陳指，以她理解，黎智英辦英文版《蘋果》其中一個目的，是打破本港英文報紙由《南華早報》的壟斷。另外，目的之一是為吸引國際關注香港發生的事。黎智英覺得，如果國際社會中有人訂閱《蘋果》，那麼《蘋果》受打壓時，國際社會便會支持。黎智英提過，若美國政治人物訂閱「咁就好喇」，又提過要多做中國新聞。陳供稱，黎智英常常向張劍虹談英文版內容的想法，而黎智英覺得毋須在實體版《蘋果》設英文版，因實體報紙只在香港發行，好難讓外國讀者讀到。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022