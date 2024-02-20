深水埗危樓多　團體斥市建局研究忽略劏房戶聲音　欠重建資訊

去年本港接連發生石屎剝落、鋁窗飛墮等事故，市區重建局於同年2月宣布展開「深水埗地區規劃研究」，包括約1,800 幢樓宇，幾乎覆蓋深水埗所有的密集舊樓群。香港社區組織協會指當局必須謹慎處理，及早制訂通盤策略，而基層希望原區或就近地區安置、提供足夠公屋安置，並斥市建局研究基層劏房戶聲音不足，資訊欠奉。

社協於2023年9月進行《基層租客對深水埗地區規劃研究意見調查》，訪問了303 名租住深水埗床位、板間房、劏房等劣居所住客。調查果發現深水埗貧苦街坊無法掌握重建資訊，難以有效表達對安置及賠償、社區未來規劃的意見。當中受訪者首5個最願意考慮的安置地區都是九龍，順序為深水埗（七成一）、油尖旺（五成八）、黃大仙（三成八）等，而有六成一的受訪者首選安置，六成八人希望編配公屋。

居住在深水埗80呎劏房的陳先生指自己是長期病患，正在申請綜援，劏房樓齡50年以上，5,000港元租金，但工資只有7,000港元，他希望重建後有地方居住，以及市建局「唔好去到咁盡」，他又指若自己日後需要搬去其他區分，就醫上需要重新登記、進行一系列手續，才可再看醫生，因此希望留在深水埗，且深水埗物價也更便宜。

72歲獨居長者霞姐居住在租金3,000港元的60呎板間房，她指環境很差，經常有石屎跌落，但希望日後原區安置，出入更方便。江小姐分別有13及15歲的兒子，他們在兼善里租住的樓宇被收購，由於持雙程證因此沒有資格申請公屋，她指市建局至今沒有和他們溝通，而她其中一名兒子患有ADHD，因此難以適應環境。

社協指市建局研究基層劏房戶聲音不足，而深水埗貧窮情況嚴峻，貧苦社群尤以劣居所租客、長者及少數族裔等為多，其所發表的意見特別容易遭到忽視。而市建局公布深水埗研究，高達九成九的受訪者不知狀況或僅略知一二，8成3受訪者不清楚如何保障自己的權益。而受訪者最關心的重建議題是「安置及賠償方案」及「重建時間表、進度及流程」。社協指深水埗基層最關注貼身、實在及在地的資訊，一旦資訊欠奉，他們無法掌握最新形勢，變相知悉權受損。

另外，有近兩成三的受訪者擔心一旦市建局啟動重建，會遭到業主迫遷，反映租客以至業主的權益知識薄弱，社協指現時機制的恫嚇性不足，以致有業主鑽盡空子欺壓基層租客。

社協建議應增建市區安置大廈及部分收回土地用於興建公屋，而政府長遠應檢視《市區重建局條例》及《市區重建策略》，重新定位市建局的功能及角色。