籃球教練與女生不雅照瘋傳　培幼會指美化師生戀助長孌童者

近日，港島某中學有16歲女學生與該校籃球教練被揭不正當關係，多張私密照流出。對此，國際培幼會發表聲明表示，此舉是「復仇色情」，稱網絡上對該名女學生的指摘是為不盡公義，並表示需盡快訂立「守護兒童政策」。另外，女事主稱發生性行為屬自願，執法部門已將此案列作「未經同意下發布私密影像」，案件正在調查中。

培幼會在聲明中表示，女學生不雅照未經同意被放上網絡，在輿論發酵後緊接而來的影像性暴力、受害者有罪論及蕩婦羞辱對受害人造成了二次傷害。機構認為，老師可以藉權力製造與學生接觸的機會，建立關係並取得信任，從而作出不軌行為，而學生由於與老師的權力不對等，會屈從實不為奇。

聲明中還表示，當前網上有不少聲音以「戀愛自由」為不倫關係開脫，指雙方你情我願，不顧學生並未成年、心智不成熟等客觀事實。而教練的做法則違反《教師專業操守指引》，指引中明確指出，不論是否同意，教師不應與學生進行任何涉及性的活動或接觸。

培幼會在聲明中還提到，不少狩獵者披著師生戀外衣，行傷害兒童之事。美化在校師生戀，只會助長孌童者的氣燄。培幼會列出其在2020年的一項調查，該調查顯示，體育界別對虐待兒童的紅線認識不足，2成受訪者不認為「下載兒童色情視頻觀賞」是虐待兒童，更有超7成受訪者不了解「許多孌童者會選擇兒童相關工作以增加接觸兒童機會」，反映不少體育機構未意識到對兒童有傷害動機的人可能會以體育界別為目標找工作機會，對兒童造成風險。