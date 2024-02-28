薪俸及入息稅率實施兩級制　首500萬元收入維持15%

新一份財政預案提出調整以下稅項。建議由二零二四／二五課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過五百萬元的納稅人的稅額時，首五百萬元的入息淨額繼續以百分之十五計算，超過五百萬元的部分則以百分之十六計算。預計約一萬二千名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的百分之零點六，政府收入每年增加約九億一千萬元。即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

政府會於今年上半年度就住宅物業累進差餉制度提出法例修訂，目標於二零二四／二五年度第四季生效。新制度只會影響應課差餉租值超過五十五萬元的住宅物業，佔相關物業百分之一點九。預計政府收入每年可增加約八億四千萬元。

政府會適時檢討不同收費。除了「用者自付」的原則，亦會考慮市民及企業的負擔能力。商業登記費由四月一日起，將增加二百元至每年二千二百元。上次調整已是一九九四年。預計政府收入每年增加約二億九千五百萬元。為緩減相關影響，破產欠薪保障基金收取的一百五十元商業登記徵費，將豁免兩年。

我們建議恢復徵收酒店房租稅，稅率為百分之三，預計政府收入每年可增加約十一億元。為讓酒店及旅遊業有更多時間準備，實施時間將為二零二五年一月一日。估計徵收的酒店房租稅只會佔過夜旅客在港消費額少於百分之一。政府在來年已預備投入超過十億元提升旅遊基建和服務，力爭更多不同客源市場的過夜和高消費旅客來港旅遊。

我們會繼續推進落實經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案，以期於二零二五年開始，向年度總收入七億五千萬歐元或以上的大型跨國企業集團，實施百分之十五的全球最低稅率，以及徵收香港最低補足稅。我們現正就實施方案進行諮詢，預期今年下半年提交立法建議。有關方案由二零二七／二八年度起，預計每年為政府帶來約一百五十億元的稅收。落實方案後，香港的稅務競爭力仍優於大部分稅務管轄區。