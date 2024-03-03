政府與建造業加強培訓工人　課程涵蓋逾50工種　名額增至1.2萬個

本港未來有多項大型基建項目接踵而至，建造業人手需求甚殷。發展局與建造業議會和業界合作培訓本地工人，政府最近與工會合作推出「一專多能」課程，透過議會資助7成學費津貼。而目前亦有兩項合作培訓計劃，均會向學員提供培訓津貼和畢業獎金，課程至今已涵蓋超過50個工種。當局預期2023/24學年至2027/28學年的建造業技術工人培訓名額目標會倍增至每學年最少1.2萬個。

發展局總助理秘書長(工務)陳敬德指，在培訓質素方面，政府於培訓課程加入安全訓練及創科元素，包括學習使用「建築信息模擬」(BIM)和應用「組裝合成」建築法(MiC)，並加強推廣，鼓勵業界更廣泛採用創新科技，提升生產力。在勞動力供應方面，政府於2022年向議會撥款10億港元支援其培訓工作，當中的合作培訓計劃尤其重要。

建造業議會執行總監鄭定寧表示，議會現時有兩項合作培訓計劃，包括與承建商合作的「先聘請、後培訓」在職培訓課程，由承建商先聘請學員在其工地工作，培訓則由承建商和議會合作提供。學員完成培訓後，會獲安排參加工藝測試；通過測試後，可獲取中工或大工資格。另一項是由議會與工會等培訓機構合作的「技術提升課程」，以提升現職工人成為中工或大工，兩項合作培訓課程均會向學員提供培訓津貼和畢業獎金，課程至今已涵蓋超過50個工種。

建造業議會「中級技工合作培訓計劃」畢業生郭建求，希望成為鋼筋屈紮工(俗稱紮鐵工)，他指學員毋須繳交學費之餘，更有培訓津貼；在工地培訓使他能夠學習到一門專業技能，亦能夠累積工作經驗，於畢業及考試合格後取得中工資格。

鄭定寧指，議會和合作培訓機構攜手加強培訓力度，將2023/24學年至2027/28學年的建造業技術工人培訓名額目標，由2021/22學年的6,000個增加至每學年最少1.2萬個，兩年內把目標名額增加一倍。實際上，2023/24學年已提供1.57萬個名額，遠比目標多，而課程加入創科元素，更可讓青年人發揮創意。

在培訓質素方面，發展局聯同議會和工會推出「一專多能」課程，透過議會資助7成學費津貼，課程時數合共為50小時。議會於今年第一季先在機電工種試行計劃，例如電氣佈線和水喉，提供約150個名額，而全年會提供合共400個名額。