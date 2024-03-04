調查指婦女性別平等意識愈高　心理健康及生活質素愈好

為響應3月8日的國際婦女節，香港大學(港大)社會工作及社會行政學系陳凱欣教授及其研究團隊，於今年1月至2月間，針對香港婦女生活質素和公眾對性別平等的態度，進行了一項網上調查。結果顯示，香港的性別平等意識高於全球，唯男女之間看法有明顯差別；而婦女性別平等意識愈高，心理健康及生活質素愈好。

研究由香港婦女中心協會(婦女中心)協辦，旨在研究公眾對性別平等的態度及其對香港婦女生活質素的影響。網上調查透過社區網絡和社交平台進行招募，共收集了1,287名成年受訪者的數據進行分析。調查結果顯示，香港各項性別平等意識都高於全球的平均數值；就獲取及掌控資源方面，如優質教育、個人財產、個人生活、家中及公共場所安全等，男女的看法則有顯著差異，男性傾向高估女性在社會上獲取及控制上述資源的容易程度。

就未來的願景，大眾認同應於所有領域更尊重女性權利，例如女性於政治、商業及高等教育等領域；大眾亦推崇同工同酬。唯於香港，認同的比率(90.2%)略低於全球 (91%)，而男女對上述看法也有顯著差異，男性並未如女性般重視上述主張。調查亦發現，相對較為持傳統性別定型想法的婦女而言，較能平等看待性別社會角色的婦女之整體生活質素，包括生理健康、心理健康、社交關係及對社會環境的滿意度都會較好。

Ellen是婦女中心抗逆計劃的參加者，她經歷家庭變化時承受很大壓力，既要照顧2名小孩，亦要思考生計，令自己情緒十分繃緊，瀕臨崩潰邊緣。及後她獲轉介到婦女中心接受服務，才了解到自己的情況及狀態，找到對的方向幫助自己，有改變的動力，及肯定自我的價值。

她過去認為照顧小朋友必定是媽媽的責任，背負所有責任令其精神狀態很差，她如今明白到，不是所有照顧的工作都需要由自己做，學會了放手找其他人或其他資源幫忙照顧，亦因為參與了婦女中心不同的親子平衡小組和義工活動，讓她有喘息機會和加強自我肯定。