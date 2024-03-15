黎智英Mark Simon控制公司墊支登報　李宇軒供稱曾簽本票備用

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（15日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，黎智英及助理Mark Simon控制的兩間公司有份墊支全球登報計劃，以李宇軒理解，兩間公司均非社運組織，墊支跟業務無關，因此想確保能夠收回款項，並簽署本票備用。

李宇軒提及，2019年7月，「G20」全球登報計劃完結，陳梓華說「上面嘅人」有壓力，「唔係好comfortable（舒服）拖住條數」，為確保能夠取回墊支的錢，陳遂與李宇軒簽署本票以作備用，涉及約156萬港元。李說，以他理解，有份墊支的LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問有限公司並非社運組織，不預期會參與登報活動，因此想盡快了結事情，「唔想畀唔關業務嘅嘢拖住」。李說，陳沒提及「上面嘅人」是誰。根據控方開案陳詞指，李宇軒提及的兩間公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。

李宇軒續指，「G20」眾籌登報計劃扣除廣告費及其他開銷，盈餘15萬港元，他們把盈餘捐給「612人道支援基金」。李確認，《蘋果日報》當時曾經報道過登報計劃。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022