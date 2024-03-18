跨性別人士改證件性別終極勝訴　再申請拖1年無音訊

未完成由女變男變性手術的跨性別人士，早前向入境事務處申請更改身份證上的性別被拒，遂提出司法覆核，去年2月終院頒下裁決，裁定申請人終極勝訴，並指涉案政策違反《香港人權法案》，撤銷人事登記處處長決定。惟申請人稱本月初仍遭人事登記處拒絕發出標記男性身份證，故於上周五（18日）再入稟高院，提出司法覆核，要求法庭宣布處方決定違法或侵犯人權構成歧視，並要求頒令處方須發出身份證及追討情感賠償。

申請人是謝浩霖，並把人事登記處處長列為擬答辯人。申請人稱醫學上自2016年起便可轉換性別至男性，其英國護照上性別亦為男性，早年向香港入境處申請更改身分證性別為男性，但遭拒絕。經去年初司法覆核終極勝訴後，處方受法律約束，有責任重新考慮決定。

申請人其後重新提交申請，要求將身份證更改性別為男性。申請人律師事務所於去年3月得悉處方暫緩處理申請人申請，以待審視違憲政策，數日後處方要求申請人提供最新醫學證明，又表明會在合理時間內審視政策，其後才繼續處理申請。申請人其後提供所有相關證明，並要求處方說明何謂合理時間及提供執行時間表，處方重申影響廣泛要謹慎審視。申請人指至今約一年仍杳無音訊，認為處方屬拒絕處理申請，拒發男性標記身份證。 申請人指控處方做法違反《香港人權法案》第14條所保障的權利，侵犯其私生活，過份干預申請人權利且不合理，故再申請司法覆核，要求法庭頒令處方須向他發出身份證。

案件編號：HCAL 474/2024