李宇軒：報館不接受匿名廣告　「攬炒巴」等組織因而擴展規模

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（18日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒供稱，因有些報館不接受匿名落廣告，故「攬炒巴」等人和他成立組織「重光團隊」，後來組織規模逐漸擴展。

李宇軒早前就第二次眾籌作供，李指出2019年7月，「攬炒巴」劉祖廸想在英國搞眾籌和登報，於是邀他幫手，並由《蘋果》寫手Jack Hazlewood借出戶口收錢。李今指，該次眾籌籌集到約30.8萬英鎊（現折合306萬港元），總支出相若。庭上展示他們刊登的廣告，當中寫有呼籲英國政府制裁字句，控方問這是否是次眾籌登報行動的主題，李宇軒說主題是中英聯合聲明。

另外，相關廣告下方寫着「Fight For Freedom Stand With Hong Kong」（即「重光團隊」）及標誌，另附有網址，寫上簽署請願書字眼。李宇軒說，「攬炒巴」希望將廣告轉成實質政治行動，因此在廣告上附上網址；而「重光團隊」則是一個他們成立的社運組織，成立原因，是想有個組織替第二次眾籌行動中的廣告負責，組織目標是爭取香港自由民主。後來組織的規模不再局限登報紙廣告。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022