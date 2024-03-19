12港人蛇中廖子文及鄭子豪上訴刑期得直　即時釋放

12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中2人廖子文及鄭子豪，因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。2人早前認罪，連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪，共判囚31個月。不過及後得悉，因2人已服畢潛逃案的刑期，無法與其他刑期同期執行，令實際刑期較原審判刑多出半年。2人不服刑期提出上訴，上訴庭今（19日）再開庭處理該上訴案。上訴庭聽罷陳詞後，決定撤銷原定刑期，並改判可即時釋放兩人的刑期，將在半年內頒發書面理由。

廖子文及鄭子豪就潛逃承認妨礙司法公正罪，被入獄10個月。另外，2人承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。廖認罪，並就該案被判囚27個月。法官指示2案的部分刑期分期執行，經計算後2人總刑期為監禁31個月。

兩名上訴人分別於2022年11月及12月，獲准保釋等候上訴。當時批出保釋的法官彭偉昌在判詞透露，原審法官游德康判刑後補充後記稱，懲教署在判刑後兩日，書面通知法院，指兩人已服畢潛逃案的10個月監禁刑期，因此未能按其判決，將潛逃案與管有爆炸品案的刑期分期或同期執行。2人亦以此作為其上訴理據。

案件編號：CACC 115/2022