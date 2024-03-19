屯門玻璃樽浸泡嬰屍案　被捕男女放棄保釋覆核　還押至6.3再訊

屯門新墟一個唐樓單位於本月初（8日）被揭發一宗駭人聽聞的玻璃樽浸泡嬰屍案。有清潔工人在清理該單位時，發現屋內客廳有兩個裝有不明液體的可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體。執法部門收到報案後展開調查，即日拘捕涉事單位的兩名前租客，不排除是相關男嬰的父母。兩人被控於前年及去年共干犯兩項阻止埋葬屍體罪，案件今（19日）於粉嶺裁判法院再提訊。兩人原定申請保釋覆核，但兩人表示放棄申請，亦放棄8天保釋覆核期，故案件押後至6月3日再訊，2人需繼續還押。

兩名被告分別是林梓漢（24歲，報稱倉務員）及周櫻鏵（女，22歲，報稱公關），兩人共被控兩項阻止埋葬屍體罪。控罪指兩人於2022年某日在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰屍體，以及於2023年某日在屯門啟民徑35號美恒樓C座2樓一單位阻止埋葬一名男嬰屍體。據悉，兩名被告曾作出招認。根據招認指，兩項控罪分別在不同時間及地點發生，故最終分成兩罪控告。

因涉案屯門唐樓單位一直欠租，業主早前遂勒令作為租客的兩名被告遷出。直至上周五清潔工人清理該單位時，發現涉案的兩個可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體，隨即報案處理。據法醫初步解剖驗屍，判斷兩具嬰屍大約是24周至30周大。調查顯示，兩名男嬰均無醫院生產紀錄。經調查後，兩名被告於同日被執法人員拘捕，其後被落案起訴。

案件編號：FLCC 533/2024