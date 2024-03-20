薪俸稅率兩級制草案首讀　政府料增逾9億收入

新一份財政預案提出引入薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，並作出一次稅務寬減。立法會今日（20日）就相關條例草案進行首讀。政府指稅率兩級制預計會增加超過9億港元。

政府提交《2024年税務(修訂)(税務寬免及兩級制標準税率)條例草案》，若獲得通過，2024/25課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人的稅額時，首500萬港元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬港元的部分則以16%計算。同時2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案將以3,000港元為上限，獲一次性寬減。

此外，2023年施政報告宣布，提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額，以支援有新生子女的家庭。由2024/25課稅年度起，與在2023年10月25日或之後出生的子女同住的合資格薪俸稅及個人入息課稅納稅人，其「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬港元提高至12萬港元。額外扣除限額（即2萬港元）的最多申索年期為19個課稅年度。

財經事務及庫務局局長許正宇指稅率兩級制是以能者多付為原則，強調稅率仍低於其他地區，預計約12,000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加超過9億港元。為協助市民政府亦建議一次性寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，將惠及206萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及16萬家須繳稅的企業。政府在2024至25年度的收入預計會因而減少共約55.31億港元。

提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額則將在第一年減少政府收入約560萬港元。減少的收入會逐漸上升，直到實施措施後的第19年及之後達致每年約1.06億港元。