逾半區議員未開辧事處　當局強調有機制懲治逾期者

政府早前要求區議員在上任3個月內開設地區辦事處。惟當局昨日(23日)表示，截至本月中約43%議員未開辦事處。民政及青年事務局局長麥美娟今日（24日）稱，有信心所有區議員可以在限期前開設辦事處，又指各區議員在選舉後已開始工作。有區議員指各辦事處正陸續開幕，可以完成要求。

民政事務總署昨指仍有203名區議員未完成開設地區辦事處，佔全體470名區議員約43%，有關區議員的地區辦事處仍在籌備當中。

立法會議員容海恩及區議員廖子聰的辦事處開幕今日舉行開幕儀式，獲邀出席的麥美娟強調社會對新一屆區議會對議員期望高，當局設有履職監察指引，指引3個月內要開辦事處將陸續開幕，有信心470個區議員可以在限期前開設辦事處，又強調區議員非有辦事處才提供服務，各區議員自上任以來，有參與有不少研討會，亦不停為街坊服務。

被問及如果有區議員未能在限期前成功開設辦事處，當局會如何懲罰，麥指法例上已列明懲治安排，機制執行方法。她又以自己做議員經驗為例，指區議員一定要「開門」，像政總般門常開，並要「開口」主動接觸街坊，籲街坊隨時找區議員，最終目的是令市民開心。

同場的沙田區議員潘國山指當區不少區議員辦事處將陸續開幕，強調一定會在限期前完成，未來更有兩日有4個區議員辦事處開幕。