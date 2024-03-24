東九花海被批似靈堂　政府：正吸納市民意見

東九文化中心外「花海」LED裝置，因原本設計的白色造型，遭網民譏諷為靈堂，引起社會熱烈討論。民政及青年事務局局長麥美娟今日（24日）回應事件時表示，政府已聽到市民意見，青年社區建設委員會、觀塘區議會和民政署正研究如何可以吸納市民意見，令該打卡點更受歡迎，認為社會熱烈討論打卡點為好事，代表政府工作受到社會關注。

斥資50萬港元興建，因設計似靈堂引起市民關注。及後當局隨即用綠色大帆布遮蓋，指會適度調整設計，原定下周二（26日）舉行的亮燈儀式或延期舉行。

麥美娟解釋，指早前當局建立青年社區建設委員會，希望吸納青年委員意見，並在地區興建有特色配合區情的打卡點，包括觀塘或其他地方，亦正陸陸續布置打卡點，強調該打卡點本身未完工，工程仍然進行中。

但她認為社會熱烈討論是好事，因為政府的工作可以受到社會的關注，而社區的市民能夠積極地向政府提出意見。她指政府在工程的進行間已聽到市民的意見，青年社區建設委員會、觀塘區議區議會及民政專員正商量如何可以吸納市民意見，令打卡點更受歡迎。

她又相信由市民提出意見，由民政處吸納市民意見並作出改善，屬良性互動有建設的過程，歡迎市民就打卡點以及政府其他服務提供意見。