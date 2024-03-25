李宇軒會見日本議員　對方展示人權法案

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（25日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，李宇軒曾到日本會見當地議員，對方向李介紹有關人權的草案，如香港出現違反人權情況，草案有機制應對。周庭亦曾表態支持草案。

李宇軒說，2020年1月，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）把他加到一個Signal訊息群組，群組成員包括加拿大港人組織成員，以及來自香港大專學界國際事務代表團 （IWD）的成員，他們曾談及制裁事宜，李宇軒將「重光團隊」製作的公開建議制裁名單連結放上群組。裴倫德另提及，要迎難而上，更直接地向國際社會講話。李宇軒今指，相信裴倫德所稱的困難，是指當時社運人士分散在不同組織，在不同地方及時區，而且不少人傾向保持匿名，亦沒有傳統民主派或政治組織代表他們。李承認「重光團隊」建議制裁名單上有IWD的標記，但他不清楚IWD扮演甚麼角色。

李宇軒續說，2020年1月，他到東京跟日本時任眾議院議員菅野志里櫻會面，對方向他介紹一份人權草案，關於在日本法律框架下，可以做甚麼應對違反人權事宜。李稱，上述草案並非針對香港，但假如草案獲通過，而又發現香港出現相關情況，法案會有相應程序應對。李相信草案可以帶來阻嚇作用。之後，他把有關草案傳給日本國會議員井上哲士及山添拓，尋求他們支持。同年夏天，已解散的香港眾志成員之一周庭表態支持草案，並感謝日本，及希望日本繼續關心香港。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022