涉收取1.33萬賄款　前警員出庭指證貸款公司董事押4.23裁決

已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢，男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬元。廉署控告他公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪。男警早前認罪；涉案公司董事則不認罪，案件今（26日）在沙田法院開審。男警出庭指證董事。法庭裁後至4月23日裁決，另定4月26日，處理涉案男警的判刑。

涉案男警是29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區。他早前承認公職人員收受利益及訂明人員索取利益罪，兩項控罪於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。同案另一名37歲被告彭閏謙，則為鷹富資本有限公司董事兼股東，他被控一項向公職人員提供利益罪。彭閏謙不認罪，今日受審。

蘇靖峰以控方證人出庭作供，他指2019年因賭錢和信用卡透支欠債約60萬港元，同年他透過推銷電話認識被告。他知道不得披露執法部門調查進展，但因財政拮据，希望解答完問題，被告會肯繼續幫他。據控方指，有一次被告友人信用卡疑被盜用，被告要求蘇靖峰「幫我睇個case點呀」；另一次被告問蘇，執法部門是否會突擊檢查派對房間，蘇稱「冚過就好X少再冚嘅」。控方指，蘇分別要求被告支付1000港元和500港元。裁判官裁定控罪表證成立，被告不作供，亦不傳召證人，押後至4月23日裁決。

案件編號：STCC1461/2023