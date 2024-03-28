正生書院涉捐款詐騙案　禁毒基金撥逾百萬應急

正生書院捲入懷疑捐款詐騙案，執法部門早前已通緝林希聖、陳兆焯和陳友志等3名身處海外的董事。禁毒處指在政府和正生書院多次要求下，正被通緝的該團體始創人林希聖仍沒有調撥正生會銀行帳戶內的資金到正生書院，使書院沒有足夠資金照顧師生日常需要，政府已主動從禁毒基金撥出逾100萬港元的應急援助金，讓正生書院渡過難關。

由於書院沒有足夠資金，禁毒處指為免師生，包括7名即將要應付公開考試的學生無辜受影響，故政府調撥基金應急。

禁毒處指近日林希聖仍一直以不同借口，阻礙向正生書院調撥銀行帳戶內的資金，讓正生書院維持運作，更遑論重組董事會，徹底解決正生書院資金調撥問題。

當局亦強烈譴責相關被通緝人士的醜惡及自私行為，呼籲他們不要把自己的私心置於正生書院師生福祉之上，亦不要糟蹋捐款予正生會的市民的一片善心，以滿足個人私利，又呼籲他們及早回港面對法律，回頭是岸。

執法部門在今年1月拘捕基督教正生會4名董事，並通緝包括林希聖、陳兆焯和陳友志等3名身處境外的董事。執法部門指正生會的董事涉嫌訛稱正生書院財困，把收到逾5,000萬港元捐款轉走，包括涉案董事在英美開設的銀行帳戶。