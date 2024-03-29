今年暫錄250宗猩紅熱　專家指疫後各種病毒轉活躍　外遊注意衞生

猩紅熱由甲型鏈球菌引致。截至前日(27日)，本港今年暫約錄250宗個案，高於過去3年每年個案，惟較疫前兩年同期少。有專家指，疫後各種病毒轉趨活躍，更容易在感染流感後出現甲鏈等繼發性感染，提醒市民外遊時注意衞生，必要時可戴口罩。

港人旅遊熱點日本，近月爆發甲型鏈球菌感染併發的中毒性休克綜合症(STSS)。日本國立感染症研究所統計顯示，截至上月25日，由甲鏈感染誘發的STSS患者錄378人，較去年同期增幅40%，預計今年總數將破紀錄；至於去年底，東京都政府更自1999年以來，發出針對甲鏈咽喉炎的流行警報。

甲鏈可透過飛沫或與接觸受感染呼吸道分泌物傳播，感染可引致猩紅熱，嚴重可致較罕見STSS。本港衞生署表示，STSS非法定須呈報傳染病，猩紅熱則須呈報，今年1月至前日錄得約250宗，暫無嚴重或死亡，並較2018及19年同期737宗及390宗少。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，一般10到15%人的喉嚨帶有甲鏈，由於該病菌一般可以共生，故抵抗力弱就可能致病。他說，甲鏈對兒童的影響較頻繁，加上疫後各類病毒變得活躍，因此不論是成人或兒童，在感染流感等病毒後，都更容易受到甲鏈等細菌的繼發性感染。他建議，市民盡快接種流感疫苗，減低染流感後引起的細菌感染；外遊時亦應注意個人衛生，有需要時佩戴口罩，若有病徵便盡快求診；至於醫生若懷疑病人受感染，則應進行快速測試，確診後須盡早處方抗生素。