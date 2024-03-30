澳門賽馬結業戰　編跑14場賽事　大批馬迷入場有人感不捨

澳門賽馬活動近年對當地居民及遊客的吸引力日漸減少。澳門賽馬會今日(30日)在氹仔賽馬場舉行最後一日賽事，上演14場賽馬，為44年的賽馬歷史畫上句號。最後一日賽事，吸引不少當地市民、馬迷及旅客入場，緬懷昔日輝煌之餘，亦親身見證歷史時刻。有當地馬迷表示，繼賽狗場後，對賽馬結業感到可惜，認為博彩業只剩下賭場，相對較單一。

按照解除批給合同的文件，澳門賽馬公司承諾將依法妥善處理受影響員工的勞動權益事宜，以及在2025年3月31日前將現有的馬匹妥善轉運到外地。此外，為了在上述過渡期內妥善安置馬匹，在解除合同後，澳門特區政府會將現有賽馬場的設施暫時提供給澳門賽馬公司使用，以便該公司能在期限前將現有的馬匹有序分批轉運到其他地方。

按照法律及批給合同的規定，2024年4月1日解除經營賽馬批給合同後，賽馬場的土地及相關的設施將無償歸還澳門政府。至於備受關注，會否再度批出賽馬專營權的可能性，澳門當局指，由於考慮到賽馬運動在不少周邊國家的式微發展，加上澳門賽馬會去年只錄得1.4億澳門元，繳交稅款亦只得1,600萬澳門元，賽馬吸引力持續下跌，社會經濟效益並不明顯，因此相信日後將不會考慮，批出賽馬專營權的可能性。