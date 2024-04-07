政府計劃取締不合標準劏房　調查指26%人不知居於違法居所

香港基層住屋難，政府計劃8月就取締不合標準劏房提出意見。關注組織「關注安置政策連線」(下稱連線 )針對全港各區潛在受執法影響的不適切居所住戶，包括天台屋、平台屋、工廈劏房及寮屋租戶進行調查，了解他們對於現時安置政策的意見，逾百戶受訪租戶中，發現26%不知道居所屬犯法，亦有逾2成租戶沒有申請公屋。

關注安置政策連線於今年1至3月，訪問105名天台屋、工廈劏房及寮屋等租戶，發現26%受訪者不知道居所屬於違法，從調查中所知，20.8%受訪者並沒有申請公屋，亦即每五位受訪者有一位沒有申請公屋，原因包括超出入息限額，未有途徑得知香港住屋及其他福利政策和相關資訊等，亦有受訪者因公屋申請年期太長而放棄申請。

調查結果顯示，有近4成(39％)受訪者表示已輪候公屋申請約6年以上，較房委會2024年3月6日公布截至2023年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間5.8年為多，加上每次公布的公屋輪候時間一次比一次順延，一眾受訪者都就這現象感消磨和無奈。

今次調查亦分別就臨時收容中心的地點、環境設施及過渡時間三方面去了解受訪者的滿意分數及程度。10分為非常滿意，0分為非不滿意，結果顯示受訪者對於其地點及過渡時間的平均評分只有2.7分，最低分數是臨時收容中心內環境設施，只有1.9分，屬不滿意的程度。

連線亦指，全港唯一的臨時收容中心位於屯門寶田，近7成受訪者因交通不便等，不滿意中心地點，建議當局將市區內較不受歡迎公屋空置單位，轉為臨時收容中心及中轉房屋，以及在未有完善的安置政策前，暫緩沒有即時危險的執法行動。