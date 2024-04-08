擬新春等節日酌情豁免垃圾徵費　環署重申已設桃花聖誕樹回收

每逢聖誕、農曆新年，眾多家庭會添置聖誕樹及年花，增添節日氣氛。環境保護署表示，即使垃圾徵費實施，但在歲晚大掃除、農曆新年、聖誕節等垃圾棄置量較多的傳統節日，會酌情指定一些日期免除使用指定袋等責任，市民期間毋須用指定袋或標籤，棄置大型廢物、聖誕樹及年花等。

議員江玉歡早前向環保署查詢，問及政府會否設回收聖誕樹及桃花、年桔等年花，擔心徵費會損害大眾購買年花及節日裝置的意欲。署方回覆指，每年已有天然聖誕樹及桃花回收計劃，收集點包括指定的「綠在區區」及垃圾站。

署方又計劃在垃圾徵費實施後，歲晚大掃除、農曆新年、聖誕節、清明、重陽等，垃圾棄置量較多的傳統節日，會酌情指定一些日期，讓市民毋須用指定袋或標籤棄置大型廢物、聖誕樹及年花等，聖誕樹及桃花回收計劃亦會繼續舉辦。

事實上，環保協進會鳳園蝴蝶保育區在過去14年均推出「年桔轉贈配對計劃」，回收年桔轉贈予蝴蝶保育區，或者其他本地農場及學校，成為蝴蝶的寄主等，令年桔再生，成為蝴蝶的食物。該會又指，市民亦可在家繼續栽種年桔，只需除去果實、修剪枝葉及適當澆水及施肥，等待再結出不帶農藥的果實及枝葉，果實可作醃製傳統鹹柑桔等。