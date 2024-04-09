加稅逾月戒煙熱線收1800來電　議員斥堵屋邨私煙方法如石器時代

新一份財政預算案提出每支香煙加8毫煙草稅，以減低煙民數字。立法會審議相關草案委員會今日(9日)召開會議，有議員認為加煙稅或會驅使煙民購買私煙或白牌煙，做法只會令不法分子得益，另有議員表明不認同當局的控煙成效，直指阻截屋邨兜售私煙方法如石器時代，販賣私煙者亦已摸通當局的行動套路。

醫務衞生局副秘書長李力綱出席立法會審議《2024年應課稅品(修訂)條例草案》委員會時表示，政府繼上年度加煙草稅6毫後，20年來首次連續兩年加煙草稅，強調此舉旨在確保吸煙率不會反彈，還向社會傳達政府保障市民健康的承諾和決心。他說，增加煙草稅是國際社會公認的降低使用煙草措施，既可提高戒煙誘因，又可避免年輕人嘗試吸煙。

衞生署接獲的戒煙電話，由2022年約7,400宗，增至2023年的9,700宗。增幅逾3成，而2月28日宣布增加煙草稅至4月7日期間，衞生署戒煙熱線接獲1,858個來電。2023年政府增加煙草稅後，吸煙率有下降迹象。2021年的9.5%，降至去年的9.1%。可見增加煙草稅和控煙措施是有效的。

對於坊間質疑加煙草稅只會助長私煙買賣，他解釋實際影響相當有限，重申增加煙草稅和加擊非法煙草貿易是相輔相成的措施。現時打擊私煙主要由海關負責，上游堵截走私，中游取締倉儲，下游掃蕩販賣。而衞生署控煙酒辦會聯同警方及房署建立合作機制，針對公共屋邨派發煙草傳單的違法活動。當局又打算推行完稅標籤制度，以區分香煙是否完稅。

議員江玉歡指控煙措施必須多管齊下，一味加稅並不是辦法，況且買賣私煙的刑罰並不算重。她認為不法煙草產品，當中有假煙和私煙，當局應將兩者分別看待之餘，亦要市民明白私煙有機會是假煙，吸食對健康危害更大。批發及零售界議員卲家輝亦指政府瘋狂加煙稅，或會驅使煙民購買私煙或白牌煙，做法只會令不法分子受益。

另一議員黎揀國表明不能完全認同當局的控煙工作有成效，只要在社交平台輸入「香煙」兩字即出現相關廣告，只要落單各種品牌場香煙即送到門口，儘管海關設法源頭堵截，現實是不管如何堵截都有私煙流入。就算加緊在公共屋邨留意香煙傳單，然而今日不是石器時代，根本沒有人會公然顯示「我賣私煙」，反而私煙販賣在網絡進行。雖然海關聲稱拘捕涉嫌買賣私煙數百人，但鮮見傳媒報道有關的法庭判罸。此外，政府雖禁止電子煙，但大街小共仍可見有人吸電子煙。他呼籲當局執法要切實今日的環境，不要再用10年前或5年前的老舊方法，因為買賣私煙者其實已摸通執法套路。

海關副關長胡偉軍回應指，海關往後會多加宣傳法庭的判決，並採取積極措施針對私煙買賣，包括網上渠道。目前已發現社交平台有153訊息涉嫌販售私煙，已將情況告知社交平台要求移除，另外又會進行放蛇行動，但有關行動資料則不便透露。