調查指近74%受訪港人睡眠差　4成人交通工具上補眠

有機構調查發現，76%受訪者曾在交通工具上補眠，更有40%人認為「好瞓過自己張床」。

港人生活繁忙，常常犧牲睡眠時間，有機構以網上問卷訪問704人，發現76%受訪者曾在交通工具上補眠，74%受訪者認為自己睡眠質素差，主因是壓力大，壓力來源主要來自工作，近90%會「捱眼瞓」以睡眠時間換取私人時間。專家指，不規律睡眠習慣會干擾褪黑素的自然分泌，對健康造成不良影響，調節褪黑素有助改善睡眠問題。

生活易上透過網上問卷訪問704人，發現74%受訪者認為自己睡眠質素差，並指出「壓力大」是主要原因，其次為「睡前使用電子產品」，佔53%。受訪者表示，壓力主要來自於工作，佔78%，其次為家庭及經濟，分別佔51%和48%。數據顯示，56%受訪者起床後仍覺疲倦、35%容易「扎醒」、31%需要半小時以上才可入睡。

調查亦發現，88%受訪者會「捱眼瞓」做私人事，犧牲睡眠時間換取私人時間，其中「睡前使用電子產品」佔52%、「渴望擁有Me Time」則佔46%。根據調查結果，76%受訪者表示曾在交通工具上補眠，更有40%人認為在交通工具更易入睡，「好瞓過自己張床」。

精神科專科醫生汪嘉佑指出，都市人生活忙碌，導致作息和睡眠時間不規律，干擾褪黑素的自然分泌，會對健康造成不良影響。他解釋，褪黑素由人體自然分泌，隨日夜調節，主要功能為協助調節生理時鐘，令人提高睡意，不規律睡眠習慣會擾亂其分泌，進而擾亂生理時鐘運作，導致惡性循環，調節褪黑素可協助重整睡眠規律，改善失眠問題。