港大研542宗中藥中毒個案　33%涉烏頭鹼　近30%需入ICU

中藥川烏、草烏及附子含烏頭鹼及相關生物鹼，過量服用相關藥材可導致嚴重中毒。有大學研究團隊回顧過往13年逾500宗有實驗室化驗結果確認的懷疑中藥中毒個案，當中約33%涉及烏頭生物鹼，超過4分之1個案沒有諮詢中醫師意見，自行製備及服用相關中藥，近30%個案更需要入住深切治療部。

香港大學醫學院回顧過往13年（2008年7月1日至2021年6月30日）呈報至香港中毒控制中心、共4,907宗懷疑傳統中藥或中成藥中毒個案，從中篩選出542宗有實驗室化驗結果確認的個案，發現當中179宗涉及烏頭生物鹼，佔33%，其餘363宗涉及其他中草藥；同期烏頭鹼中毒的發生率為每100,000名急症室求醫者中0.72名，但整體呈下降趨勢。

研究團隊發現，烏頭生物鹼中毒個案的年齡中位數為60歲，主要用於骨痛或關節痛及呼吸系統問題，57%個案在服用後1小時內出現病徵；逾半數個案經中醫師處方獲得烏頭類中藥，但有27.4%個案在沒有諮詢中醫師意見下，自行製備及服用烏頭類中藥。

團隊亦發現，超過3分之1個案被分流為危殆或危急，臨床表現包括心血管、神經系統及腸道症狀，包括低血壓、心房或心室早搏、心悸、唇舌和四肢感覺麻痹、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等；超過20%個案需要使用藥物治療心律不整、6.1%個案需要插喉和使用呼吸機，更有29.1%個案需要入住深切治療部，其中2人不幸死亡。

研究團隊表示，使用未經妥善處理的烏頭根部、過量服用、藥材摻雜烏頭或與烏頭混淆，可導致嚴重中毒，對於沒有接受過中醫或臨床毒理學培訓的醫護人員而言，及時診斷烏頭鹼中毒甚具挑戰性。團隊基於本港相關數據，研發並驗證了一個臨床診斷評分系統，以便前線醫護人員在化驗有結果前能及時識別烏頭鹼中毒。團隊指，該評分系統總分為10分，得分愈高，烏頭鹼中毒可能性愈高，共有6個構成部分，包括血壓低於90 mmHg、服用中藥為中藥材、臉部或唇舌麻痹、室性心律過速、肢體麻痹、心房或心室早搏。