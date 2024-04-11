DSE中文死亡之卷開考　文言文考《世說新語》及《東坡志林》

香港中學文憑試(DSE)當中，被譽為死亡之卷的中文科閱讀及寫作今日(11日)開考。卷一閱讀理解中，考一篇白話文及兩篇文言文。白話文為中國當代女作家李娟所寫，收錄於散文集《遙遠的向日葵》中的《繁盛》。兩篇文言文第一篇為南朝宋時期文學家劉義慶所寫的《世說新語•任誕》，另一篇為宋朝文學家蘇軾所寫的《東坡志林》摘錄。

卷一閱讀考核的課外篇章佔全卷70%，就白話文篇章《繁盛》中，有3條4分的長問題；其中一條問作者在文末中寫她走到河谷，看到「一百年前那個人冒雪而來」的作用。而文言文當中，兩篇分別有1題3分的長問題，《世說新語•任誕》中，長問題問考生為何人們會認為差役通達，能夠看透人生；《東坡志林》則問為甚麼蘇軾認為劉伶非通達之人。

而甲部指定閱讀篇章中，12篇中今年則考了6篇的內容，分別為《始得西山宴遊記》、《六國論》、《念奴嬌•赤屋懷古》、《登樓》、《師說》及《岳陽樓記》。長問題問了《師說》中韓愈對「小學而大遺」的批評，對考生個人學習的啟發；另外兩題與《岳陽樓記》有關，一題問考生若把「銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯」一句中的「銜」字改為「接」字，表達效果會否更理想。另一題則問《岳陽樓記》一文說明「古仁人」和「遷客騷人」的分別。