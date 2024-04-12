港大校委會接納調查小組報告　投訴校長張翔行為不當指控不成立

香港大學校務委員會宣布，今日（12日）接納由專責小組提交的報告。專責小組根據港大校委會於2023年10月9日和11月6日通過的決議成立，檢視按港大的「舉報」政策和程序，收到的相關電郵投訴涉及的問題和事宜。調查小組可掌握的證據，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。

校委會議決，交由轄下的人力資源政策委員會、財務委員會及其他委員會檢視報告的調查結果，就已採取和/或將採取的措施向校委會報告，以處理並防止已發現的問題再次發生，從而提高大學的管治以履行大學的使命。專責小組由港大審計委員會主席吳永嘉議員擔任主席，其他成員包括施文信博士和趙子翹先生兩位校委會成員，以及許偉強資深大律師及孫德基博士兩位非校委會成員。專責小組獲授權對投訴電郵中舉報或提及的問題和事宜，逐一作出檢視，根據港大的 「舉報」程序，就這些問題和事宜進行調查，向校委會作出報告。

港大校長張翔就校委會調查結果於深夜發表聲明， 他指校委會經過半年調查，專責小組的調查報告證實，匿名「吹哨者」對他的指控皆不成立，終於還其清白。調查結論充分證明，一連串的匿名舉報和惡意指控全屬子虛烏有。有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。 張翔對於造謠者透過匿名電郵，對其和大學作出嚴重誹謗，這樣的行為理應受到強烈譴責。大學須慎重運用「吹哨者」匿名舉報制度，在事件真相未明時，尊重及保護及被舉報者的權益，防止機制被濫用，杜絕誹謗、誣告和陷害他人的不正之風。張續指雖然調查報告證實他清白，但今次事件對香港大學造成的傷害，仍難以彌補。