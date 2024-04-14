當局料2026年將光纖網絡擴展至235條鄉村　改善互聯網基礎設施

在鄉村慢活是享受，但上網龜速卻不是人人能接受。政府在2018年展開擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，涵蓋新界和離島235條鄉村，改善互聯網基礎設施，讓村民享受穩定的高速寬頻服務。目前已有超過160條鄉村透過資助計劃鋪設光纖網絡，約八萬名村民受惠。另外，連接香港島至南丫島、大嶼山至長洲、大嶼山至坪洲三條海底光纖電纜已完成鋪設。通訊事務管理局辦公室市場及競爭科主管詹建寧預計，整個計劃在2026年或之前完成，惠及約11萬名村民。

大澳以前只靠銅線提供基本的電訊服務，上網速度可能跟不上現代人要求。在資助計劃下，大澳部分鄉村和商戶去年年中已經有光纖網絡覆蓋。在大澳生活超過50年、經營零售生意的張志明表示，以前上網速度只有每秒8兆比特，而且經常斷線，顧客使用信用卡或八達通付款往往因為斷線而無法轉帳。而自從有光纖網絡覆蓋後，上網速度提高至每秒1,000兆比特，不但沒再出現無法轉帳的情況，空閒時更可上網看影片。

在資助計劃下，梅窩部分鄉村也正進行光纖網絡鋪設工程。梅窩學校在資助計劃推出後，寬頻服務得以提升，上網速度更快，教師可以靈活安排網上互動教學。該校教師黃明發表示，光纖網絡可支援20至30部平板電腦同時上網互動，教師可設計網上課程，加入遊戲，提高趣味。他認為這種形式較運用投影片或工作紙等傳統教學方法，更能引起學生興趣。另外校方亦引入智能跳繩機。教師戴德華表示，學校希望學生多做運動，跳繩機實時記錄並顯示學生跳繩次數，他們可以挑戰自我，刷新紀錄，也可以與同學比賽，互相激勵。

詹建寧表示，資助計劃令高速寬頻服務在偏遠地區更普及，同時為其他電訊服務例如第五代流動通訊服務和Wi-Fi無線上網提供基礎設施，有助香港智慧城市發展。她續指，拓展光纖網絡涉及大規模工程，包括開掘道路等，個別項目更要在沒有道路連接的偏遠地區或郊野公園內進行，施工時間較長，希望村民體諒和配合。