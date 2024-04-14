市建局將藝術文化融入舊區　花墟建水道公園作賞花熱點　

香港是個中西文化薈萃的國際大都會，市建局在推展市區更新工作的過程中，多年來致力將藝術文化融入市區更新項目。市建局行政總監韋志成今日(14日)發表網誌，指會從三個層面推動多元藝術和文化發展，包括 夥拍藝術家在市區更新項目內創作壁畫和藝術裝置、為藝術團體及地區組織提供展覽和活動場地，以及透過社區協作，舉辦社區導賞團，為舊區注入藝術生命力。

網誌列舉多個文化融入市區更新項目的例子，包括中環「H6 CONET」，提供約2,600平方米的社區空間作為舉辦展覽、音樂、藝術等多元活動的場地；而灣仔茂蘿街7號(M7)就舉辦多元化藝術活動，包括展示香港地道飲食文化展覽、傳承客家傳統手藝的花帶編織工作坊，以及不同主題的電影放映會等，成為區內深受歡迎的多元共享空間場地之一。

而在今年6月，香港文學館將會落戶M7，並開放予市民參觀，屆時除了介紹香港文學的發展之外，亦會透過互動裝置，展示香港作家珍貴的手稿、出版刊物和簽名本等，加深市民對文學的認識。至於旺角618上海街，團隊除了保留項目範圍內10幢戰前「騎樓」式建築外，亦為唐樓建築群注入新生命和用途。自2017年起與不同類型的藝術、創意文化和社區團體合作，舉辦了約300項與藝術和文化相關的活動。

另外，市建局在九龍城「龍城」區以「融合策略」推動市區更新，市建局團隊早前進行公開招募，希望物色本港及海外的壁畫藝術家，日後在「龍城」區創作多幅壁畫，彰顯當區潮泰特色文化，以融入活化後的小區，營造同區個性一體化的效果。招募工作於上月結束，團隊接獲約30份申請，大部分來自本地的藝術家，亦有部分來自泰國、德國和法國等地。市建局團隊正逐一審視每份申請，並將邀請獲甄選的藝術家提交壁畫設計建議書。

未來，市建局團隊會延續將藝術和文化融入市區更新項目的理念，並以「油旺研究」的建議，包括水渠道水道公園建構賞花熱點、太子道西／園藝街保育及活化項目加強花墟賞花的氛圍，將在洗衣街／花墟道發展計劃，興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，營造「賞花熱點」。以「歷史文化生活區」作為油麻地舊區更新的規劃主題，為實踐目標。