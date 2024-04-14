移植及透析人士運動會疫後復辦　邀各國參與打造小型國際賽事

由香港移植運動協會主辦的香港移植及透析人士運動會於今日(14日)復辦，期間邀請了英國、泰國、新加坡、南韓和日本幾個外隊，共同將運動會打造成一個小型國際賽事。大會期望，藉器官受贈者奮力參賽的表現，以及奪取的獎牌，可成為器官捐贈家屬的安慰。

香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，今屆無論是規模，協辦及支持機構、比賽項目都較以往增加；為了將器官捐贈的訊息突破醫療界，由醫院到運動場再擴展到社區，今年運動會增加了公路賽，公開給市民參與；另外義工隊亦會到各學校和社區做分享，令器官捐贈的宣傳在疫後積極復辦。

香港移植運動協會主席黃炎華表示，在幾年疫情期間，運動會停辦，協會並沒有鬆懈，一方面續尋找資源，為會員安排運動練習和訓練，讓會員可以到戶外做運動，目前恒常運動

項目包括法式滾球、羽毛球、乒乓球、室內器械健身班等，並經已做到每週7日，每日至少有一項運動項目可供會員報名參與。

參加者伍翠華6年前不幸患上末期腎衰竭，每天需換3包水洗肚，期間更曾併發中風和心血

管病，曾進行2次「通波仔」手術。其後她認為，運動可以令身體狀況改善，並擴闊社交，即使自己沒有運動細胞，亦遂由零開始參加協會主辦的門球班和學打乒乓球，更坦言：「如果可以參賽，都想積極參與！」