日暈再現掛晴空　周三驟雨淋大地　穀雨過後雷公至

本港近日天氣持續炎熱及晴朗，「日暈」(Halo)時隔5天再現。天文台表示，今日(15日)正午時分，本港部分地區氣溫上升至攝氏30度左右，同時，受高空反氣旋影響，廣東天色大致良好，舉頭得見「日暈」高掛。此外，適逢本周五(19日)便是春季的最後一個節氣「穀雨」，代表氣溫升高、降雨量增多，濕度亦高，而未來9天預料有8日都迎來驟雨，甚至雷暴。炎炎夏日不遠矣，除享受陽光與海灘外，大家謹記補充水分，身處戶外要做好防曬及慎防中暑。

一股偏南氣流會在未來數日持續為廣東沿岸地區帶來炎熱的天氣。隨着現時影響廣東的高空反氣旋逐漸減弱，本周中後期該區有幾陣驟雨，天文台預料一道低壓槽會在周末至下周初為華南帶來雷雨。

九天天氣預報顯示，未來9天相對濕度介乎60%至95%，明日(16日)大致天晴，早上沿岸有薄霧；本周三(17日)起一連8天都有驟雨，本周六至下周三(20日至24日)更有雷暴；氣溫方面，未來5天介乎攝氏25至32度，下周日(21日)起稍微下降一兩度，最高仍達攝氏28至29度。