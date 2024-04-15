日均廚餘回收率僅5%　裝設開支卻暴漲8倍　下年度料飆至1.1億元

垃圾徵費實施前夕惹來廚餘回收配套不足爭議，環境保護署最新披露，現時全港已有約900個廚餘收集點，平均每日收集量約200公噸，回收率僅約5%。截至3月6日，121個公共屋邨已安裝逾450部智能廚餘回收桶，但位於私人屋苑或樓宇僅得109部，當中3區更「捧蛋」。署方表示會在垃圾站等接收廚餘，又期望在垃圾徵費後能提供誘因，令更多市民積極參與廚餘回收。不過，該署透露在屋邨裝設大量廚餘桶令相關開支在2023/24年度按年暴漲逾8倍至3,300萬港元，更預料2024/25年度再飆2倍至1.1億港元。

環保署書面答覆立法會特別財委會提問時表示，截至上月6日，環保署在全港121個公共屋邨安裝451部智能廚餘回收桶，當中沙田佔最多，達68部；其次為元朗，佔62部；觀塘則設52部。沙田區每日平均廚餘收集量亦最多，達3.8公噸；其次為3.3公噸的元朗，觀塘每日亦收到3.3公噸廚餘。不過，灣仔、油尖旺區並沒有公共屋邨設廚餘桶。

私人屋苑或樓宇的情況更嚴峻，截至今年2月，全港僅得109部智能廚餘回收桶，但中西區、灣仔區及大埔更「捧蛋」，最多桶佔於西貢區，達27部。環保署表示，去年底已推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，至今已經收到超過100個屋苑提交申請，已安裝10部智能廚餘回收桶，預計2024/25財政年度將有逾300部在私人屋苑投入服務。另外，署方在20個私人屋苑已使用傳統廚餘回收桶收集廚餘。

署方指出，正逐步在食物環境衞生署轄下的垃圾收集站設立廚餘收集點。截至2024年2月已在58個垃圾站收集廚餘，並會在今季擴展至近100個。現時亦在屯門、元朗、大埔和沙田4個地區的食肆集中地以流動站或流動車收集「餐飲小區」廚餘，計劃於今季逐步擴展至香港島及九龍區。目前，兩項計劃共有約600間食肆登記參與，而附近的食肆可按需要送廚餘到收集點，預期參與的餐廳會陸續增加。

不過，因應廚餘收集計劃擴展，相關開支亦大增，2023/24年度公共屋邨廚餘數集開支由2022/23年度的350萬港元，按年飆逾8倍至3,300萬港元，更預料2024/25年度再漲2倍至1.1億港元。其他廚餘收集計劃亦由2022/23年度的657萬港元，升63%至2023/24年度的1,071萬港元，變相2023/24年度涉及廚餘回收開支共4,371港元，較去年升約1倍。

署方表示，垃圾徵費實施後預計會得到更多市民參與回收，各類回收物(包括廚餘)的回收量則會逐步上升，坦言明白市民在源頭分類和回收廚餘方面需要多走一步，但我們希望透過徵費提供誘因，令更多市民積極參與廚餘回收，減少堆填區的負荷。