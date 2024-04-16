粉嶺皇后山邨再現候車人龍　原因竟與學校陸運會有關

入伙逾兩年的粉嶺皇后山邨，交通配套一直備受關注，今日(16日)早上多個小巴站及的士站逼爆，當中，平日早上繁忙時間已飽和的小巴站，排隊人龍一度延伸至商場餐廳位置，估計有近百人排隊。趕着上班上學的居民紛紛鬧爆，原來令人數突然增加的原因，是邨內一間學校舉辦陸運會。有家長透露運動會在上水舉行，學校未有安排旅遊巴接載學生，而是讓學生自行乘車前往。

「一間學校陸運會，會令幾多返工返學的人遲到？」有網民在社交平台「粉嶺皇后山邨關注組」發貼訴苦，指今早7時至8時的上班繁忙時間，在皇后山邨各公共交通工具的候車人龍中，多了一批身穿校服的稀客，以及陪同學生的定長。有家長指，邨內一間小學今日在北區運動場舉行陸運會，由於運動場距離只有大約十多分鐘車程，學校未有安排旅遊巴，要家長及學生自行乘車﹐令原本前往上水，已不勝負荷的小巴進一步淪陷，不但皇后山邨小巴站近百人等車，不少家長帶同學生到山腰位置的山麗苑小巴站候車，也令該站罕有地出現人龍。有居民更指有DSE考生在山麗苑等了半小時也無法登上小巴，令考生遲到。

皇后山邨依賴接駁交通工具前往粉嶺及上水，而前往上水只要依靠載客量有限的專線小巴503及503K，幾乎每日早上繁忙時間都已大排長龍，突然多出近千人令狀況進一步失控，不少居民反映因而遲到。目前只有在早上及下午放學繁忙時間開出的九巴78B疏導乘客，居民冀增設巴士專線或港鐵巴士接駁上水港鐵站，惟當局一直未有定案。東網正就事件向相關學校以及運輸署查詢。