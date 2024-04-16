八大非本地生下學年學額倍增至40%　港大持續5年超收

港府於去年《施政報告》宣布，於下個學年開始將增加八所資助大學非本地生學士學額。原規定非本地生學額不應超過八大資助學額20%，即最多3,000個，倍增至40%，約6,000個。現時共3所大學超過原定20%的限額，最高為港大，多收近1,000人。而非本地學額原本就是額外學額，當局指不影響本地生入學機會。

每年八所資助大學設1.5萬個一年級學士學位，而非本地生學額則為額外入讀，人數不應超越核准資助學士學額20%。去年《施政報告》公布下學年起，八大限額將倍增至40%。不過據教育局數據，現時已有3所資助大學非本地生比例超過限額，包括香港大學、理工大學，以及科技大學。其中以港大為最高，非本地學士人數達3,728名，為資助學士學額的26.8%。而且近5年來，港大非本地學士生人數亦持續超額，並為各院校中最高。科大和理大亦超出限額，非本地生佔比分別有23.7%和22.3%。

而自資院校方面，自資學士所收內地生人數亦有所上升。根據當局報告，今學年22間自資院校共取錄4,118名來內地自資學士學生，較兩年前的3,197人，升接近30%；嶺南大學今年取錄自資學士更有超過70%為內地生。

當局去年就指，擴大非本地生學不影響本地學生入學機會，因為非本地生是以「超收」方式招收，非由教資會資助，會由其學費中直接收回成本，不存在以公帑補貼。