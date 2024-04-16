逾75%受訪者過去一個月曾感疼痛　專科醫生：延誤治或致惡化

因各種原因導致的疼痛在如今都市人的生活中愈發普遍，而疼痛則會帶來各種各樣的問題。養和醫院今日（16日）發布調查結果表示，超過75%受訪者（女性居多）在過去一個月曾經歷過疼痛，而疼痛大部分是肩頸及腰背。至於疼痛原因，有超過3成的受訪者表示不知道自身疼痛原因。醫生指出，疼痛如持續超過3個月即為慢性疼痛，而根據調查結果看，超4成受訪者有慢性疼痛。而在治療疼痛方面，前期價格可能會相對高昂。

養和醫院副院長陳煥堂表示，養和去年收集了3,018名香港受訪者回應，當中76%的受訪者表示過去一個月層經歷過任何類型的疼痛，而女性受訪者中則有80%都表示經歷過疼痛。陳煥堂表示，年輕受訪者（18-34歲）中最常經歷疼痛的部位分別是肩頸、腰背、頭及手腳。而稍年長者（35歲以上）則為肩頸、腰背、膝蓋及手腳。但年輕受訪者中有37%的人並不知道自己疼痛的原因。而35歲以上受訪者中有49%認為是身體機能退化引致疼痛。陳續指，59%的人若感疼痛會選擇以休息緩解疼痛。另外，過半受訪者表示疼痛會對工作、生活造成影響，更有44%的人認為疼痛會影響情緒及精神健康。

養和醫院麻醉科專科醫生李振垣則表示，疼痛不單只影響患者的揮動能力，更會對期睡眠、精神及專注力造成不同程度的影響。持續疼痛而未有適當處置，甚至會引致焦慮及抑鬱症，令身體對疼痛忍耐力下降，導致疼痛感加劇。如果疼痛持續3個月及以上即是慢性疼痛，疼痛嚴重的患者甚至可以出現幾個禮拜睡不了覺的情況。李振垣還提到，有8成至9成的癌症患者會在病情進展到某一階段感到疼痛，可能會是手術後、腫瘤壓迫到神經等。

養和醫院麻醉專科醫生張志偉表示，很多人會低估疼痛帶來的影響，有病人會認為自行服用藥物可緩解疼痛，殊不知延誤治療可能會致病情惡化。他強調，若患者持續3個月或以上經歷疼痛，已排除感染及腫瘤風險，而所用的藥物未能有效改善情況，應尋求痛症科治療。張還表示，相應的治療費用前期可能會較為高昂，但相對來說，如果拖延不治療可能後期帶來的花費會比接受治療還要高昂。

養和醫院疼痛醫學專科醫生唐家輝表示，現在醫學院只是有45分鐘的臨床課堂是關於痛症，會導致很多醫學生在畢業後不知道如何轉介病人得到相應治療。唐還指出，如果在病人不願接受手術治療的情況下，另外的緩解方法是服用止痛藥，但止痛藥也會帶來各種相應的副作用，可能會傷胃、傷腎及血管。