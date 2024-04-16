特別財會：易通行實施十個月錄逾2萬投訴　平均每日約68宗

現時除大欖隧道外，本港各行車隧道均以「易通行」方式向車輛收費。運輸署表示，自去年5月實施「易通行」至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量約0.017%。署方表示，所有投訴個案「不涉及系統問題」，主要成因包括車主未有正確安裝車種貼或司機卡。

「易通行」去年5月起陸續投入使用，運輸署表示，自「易通行」實施至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量、即約410000架次的約0.017%。

運輸署表示，經調查後，有關個案不涉及系統問題 ，主要成因包括，部分個案涉及未有安裝車輛貼的私家車，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰，而令自動車牌識別系統未能準確辨認，故此需要隧道費服務商進行人手辨認，而在人手辨認的過程中偶有出錯。

同時，部分個案涉及使用車種貼的私家車或使用司機卡的的士，未有按安裝指引正確地安裝車種貼或司機卡，因而影響「易通行」系統準確地感應相關車種貼或司機卡。

針對上述情況，隧道費服務商已採取相應的措施，包括開發專屬程式，以提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工。於「易通行」網站及向的士業界，提供詳細的安裝車種貼或司機卡的安裝指引及教學短片，供用戶參考。此外，隧道費服務商亦在4個服務點，提供為用戶檢查車種貼或司機卡安裝情況的服務。