特別財會：去年近1.5萬人取消器官捐贈　25病人「等唔切」逝世

當局去年與內地探討建立恒常器官移植互助機制，引起社會討論及疑慮。根據當局文件顯示，去年新增逾25,000人登記器官捐贈，創2018年以來新高，但同年近15,000人取消登記，按年飆升近13倍。近年捐贈人數亦持續減少，去年遺體及活體捐贈人數各24人，25人於等候捐贈期間離世，已是連續第2年增加。

衞生當局回覆議員有關財政預算案提問表示，截至去年12月，累計367,199人於中央器官捐贈登記名冊登記，新增登記人數為25,968，是2018年以來新高；惟同年有14,862人取消登記，創9年來新高，比2022年飆升12.9倍。當局解釋，去年5、6月期間出現不少惡意誤導市民的言論，取消登記人數一度不尋常地大幅增加，經加強宣傳後，取消登記人數已回復正常，現時每月約40宗。

本港器官捐贈向來「排長龍」，近年捐贈人數更呈跌勢。根據當局文件顯示，去年有48人捐贈器官，活體及遺體捐贈各24人，總數比2022年的52人及2021年的71人少。文件又顯示，去年有2,429人輪候腎臟移植，平均輪候時間高達60個月，即5年，同期有25人於等候移植期間離世，其中肝臟輪候者佔15人、心臟7人、肺臟3人。