九肚山驚見骨瘦嶙峋西摩犬惹虐狗疑雲　狗主回應係.....

沙田驚現虐狗疑雲。有市民昨日(18日)下午發現九肚山駿嶺薈一個單位的花園，有一隻瘦骨嶙峋的西摩犬，並引述住在對面屋苑的街坊稱，多次見到狗狗被放在花園，有人已經報了愛護動物協會跟進。有網民指該狗隻頸上懷疑掛有一個止吠項圈，用作訓練狗隻止吠，若狗隻吠叫，該項圈會震動及發出電擊。

據報愛協職員在深夜時分，與狗主陳先生取得聯絡，獲悉西摩犬從該會領養回來，名叫「旺財」，今年13歲，天生後腳有問題，兩年前受到癌症腫瘤影響失去胰臟，導致不能進食太多以防胃反轉，現時體重為15公斤，每個月都會覆診。陳先生又強調，「旺財」愛到花園看街上的車，而當時一直開着門，沒有獨留狗狗。惟未知於愛協如何跟進事件。

有網民睇見摩天犬的相片後均質疑狗主「不能進食太多都唔會皮包骨」、「佢影埋隻狗病歷我先信佢冇虐狗！！」、「痴線㗎有乜可能㗎」，另有網民對事件理情分析，「希望唔係真係虐待佢啦，如果係就真係太誇張。有時我哋見到呢啲情況都係令人好緊張，擔心。不過都真係要冷靜了解清楚先，除咗狗主虐待佢，仲有冇可能有其他原因？例如隻狗狗生病，狗主人都好努力照顧佢呢？先唔好俾憤怒嘅情緒發洩就冇左第一客觀嘅分析，盡快聯絡到狗主了解事情先關鍵。」