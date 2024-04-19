黎智英欲培養「攬炒巴」做政治明星　稱資助其10萬作生活之用

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（19日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，黎智英認為「支爆」好快會出現，又曾表明想培養「攬炒巴」做政治明星，希望對方能推廣制裁中國及香港政府，最終達致推翻中共。

陳梓華指，2020年1月11日，他到台灣陽明山別墅跟黎智英會面，出席者包括「攬炒巴」劉祖廸。席間黎智英談到，想培養劉祖廸做政治明星，稱可在生活上資助劉祖廸1萬鎊（折合約10萬港元），但黎沒有說是否每月資助；又表示可以政治人脈上給予協助。黎智英續指，要做國際游說，爭取國際認同，透過實施制裁及經濟封鎖等反華政策，向政府施壓。黎認為，長遠而言，要團結不同版塊，包括商人、街頭、議會等，連同民間力量，才可達到「支爆」。據陳理解，「支爆」是指經濟及政權崩塌。

陳梓華憶述，劉祖廸不相信「支爆」會出現，黎智英說，根據歷史經驗，「好快會支爆」，之後便是引入美國民主的最好時機。黎着劉祖廸好好運用資源，以及「攬炒團隊」對他的信任，推廣制裁中國及香港政府。黎覺得，要讓外國政府了解香港發生的事，令他們關注並譴責，從而讓香港人知道外國政府沒有忽視他們，保持士氣；同時要跟外國政府「抬底人」建立關係，推動制裁，甚至推翻中共。黎說，他這一代人未必能實現這事，希望以劉祖廸為首的「攬炒團隊」能接捧。

另外陳梓華說，飯局中，黎智英說欲學美國模式辦立法會選舉初選，並指已向歐洲一公司索取公投程式報價，黎智英說「10幾萬，唔貴」，陳稱，相信「10幾萬」是指歐羅。陳梓華續指，同日夜晚，他跟施明德、何俊仁、李永達等人用膳，談論主題圍繞台灣大選。1月12日，他在施明德辦公室跟施會面，劉祖廸亦在場。施明德當時表明，如非黎智英介紹，他不會見陳梓華及劉祖廸等人。施明德談到自己的政治生涯及政治看法，又對劉祖廸說，如果劉返港被捕會更好，因為劉會得到更多群眾及在囚抗爭者支持，勉勵劉高舉犧牲精神。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022